شاهدوا.. هل انفصلت بريانكا شوبرا عن نيك جوناس؟

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كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - ترددت اخبار تفيد ان النجمة العالمية بريانكا شوبرا قد انفصلت عن زوجها النجم نيك جوناس، وذلك بعد زواجهما منذ فترة قصيرة.
بريانكا قررت ان تضع حدّا لهذه الشائعات حيث انها ردّت على مروجي هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة، اذ انها نشر صورتان لها برفقة زوجها من حفل تخرج شقيقه.
وهكذا اكدت بريانكا ان زواجهما مستمرا خصوصا أن الصور كشفت السعادة الكبيرة التي يعيشانها.
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show. And it was incredible!!! I’m so proud of these guys!! #Family ❤️
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