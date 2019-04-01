شاهدوا.. بدرية أحمد تثير الجدل وتعترف: نعم انا ممثلة إغراء

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 11:40 مساءً - أثارة الممثلة الإماراتية بدرية أحمد جدلاً واسعاً بعد أن إعترفت انها ممثلة إغراء، وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية لها ضمن برنامج “دخان بلا نار” الذي تقدمه الإعلامية منة شعبان على شاشة قناة “الفجيرة”.



وأكدت رداً على سؤال أنها ممثلة إغراء وتعليقاً على فيديو الأيس كريم الذي أثار موجة من الجدل في وقت سابق قالت إنه لم يحتو على أي إيحاءات غير لائقة رافضة إمكان قيامها بذلك في مثل سنها.

وأوضحت أن الفيديو نشر بطريقة العرض البطيء خلافاً لما هو عليه فعلاً. ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق من هذا العام بسبب إعلان معاناتها من ضائقة مالية كادت تسبب طردها من منزلها.