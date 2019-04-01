وقف عرض «الضاهر» لمحمد فؤاد في اللحظات الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “الضاهر”، الذي يخوض بطولته الفنان محمد فؤاد، تأجيل عرض العمل، وذلك بعدما كان من المقرر انطلاقه يوم السبت 30 مارس، وذلك عبر قناة “الحياة”، حيث ترددت أنباء حول خوضه السباق الرمضاني القادم 2019.

أحداث المسلسل، تدور في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة “الضاهر”، محمد فؤاد، وحسن يوسف، ورغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجى شرف، وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعمر حسن يوسف، وعلاء مرسي، ومن إخراج ياسر زايد.

وكانت خلافات قد نشبت بين الشركة المنتجة لمسلسل «الضاهر»، والتي يمثلها النجم تامر عبد المنعم، وبين الفنان محمد فؤاد، والتي تسببت في وقف تصوير العمل لفترات طويلة خلال الفترة الماضية، وذلك قبل أن يتم حل الخلافات بينهما.