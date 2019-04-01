بالصور .. افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

افتتحت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، الإثنين، الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وحضر الحدث، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ومازن الغرباوي رئيس المهرجان، فضلاً عن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للدورة.

وقدّم حفل الافتتاح الفنان إيهاب فهمي، حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن النجم الكوميدي الراحل جورج سيدهم، تقديراً لإبداعه المتميز في الأداء التمثيلي، وما أضافه إلى الساحة الفنية المصرية، كما أصدرت إدارة المهرجان كتيباً عن مشواره.





بعد ذلك، تم تكريم مصطفي شعبان كنموذج للشباب في عالم الفن، وأحد خريجي "مدرسة محمد صبحي".





كما كرّم المهرجان في الافتتاح فنان المسرح الدنماركي يوجينيو باربا، باعتباره نموذجاً شبابياً عالمياً بتجربته القيّمة ومسيرته الإبداعية المتميّزة.





وشمِلت بادرة التكريم نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، والفنان المصري محي إسماعيل، والفنانة المصرية ليلى طاهر والكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، فضلاً عن الكاتبة الفرنسية كاترين مارناس.

Advertisements





وسبقت حفل الافتتاح مجموعة من الاستقبالات والكرنفالات الشعبية والوطنية للوفود الضيفة والنجوم الحاضرين.



























