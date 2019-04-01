نجم موسيقى "الروك" ميك جاجر يخضع لجراحة قلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مغني "الروك" ميك جاجر
يخضع ميك جاجر، المغني الرئيسي في فرقة موسقى الروك "رولينج ستونز"، لجراحة تغيير صمام في القلب، الأسبوع الجاري في نيويورك.
ويُنتظر أن يتعافى جاجر بالكامل، حسب ما قالته مصادر مُطّلعة لموقع "درادج ريبورت" الأمريكي.
وذكر الموقع أن المغني البالغ من العمر 75 عاماً سيعود إلى الوقوف على خشبة المسرح بحلول صيف 2019.
وكانت فرقة الروك الشهيرة أوضحت، السبت، أنها أرجأت جولتها في الولايات المتحدة وكندا، بغية إتاحة الوقت أمام جاجر لتلقي العلاج الطبي اللازم.
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