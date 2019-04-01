عبير شرارة تُوقّع ديوانها "فلفل أسود".. وهذه رسالتها للمرأة والمجتمع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقّعت الشاعرةُ والإعلامية اللبنانية عبير شرارة ديوانَها الشعري "فلفل أسود" في المركز الثقافي العربي بالعاصمة السورية دمشق.
وفِي تصريحٍ خاصٍّ لموقع فوشيا، أوضحت شرارة أنها استلهمت العنوان من تفاصيل الحياة اليومية للناس، مضيفةً أنّ ديوانها الثاني يتضمّن مجموعةً من العناوين الموجّهة للمرأة وللمجتمع في إطار حديثها عن المشاعر والنبض والعلاقات الإنسانية.
وأكّدت شرارة أنها تحمل رسالتها لكل امرأة بضرورة أن تكون واثقةً بنفسها وبحياتها وبقدراتها لتحقيق ما تصبو إليه في مسيرة حياتها، مبينةً ضرورة أن يَعي المجتمع دور المرأة ولا ينظر اليها كضلع قاصر أو ناقص عنه.
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