ريهام حجاج تستمع لقصص سيدات انتصرن على سرطان الثدي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرصت الفنانة ريهام حجاج على الاستماع لقصص وحكايات سيدات استطعن مواجهة مرض سرطان الثدي والانتصار عليه والتعافي منه داخل مستشفى بهية حيث تلقين العلاج بالمجان خلال الفترة الماضية.

وفيما شاركت بعض السيدات احتفالهن بتعافيهن من المرض وشاهدت فيلماً تسجيلياً عن عمل المستشفى والعلاج الذي يتلقاه المرضى فيها وتطورها والتوسعات التي حدثت بها خلال الفترة الماضية، حرصت على زيارة سيدات أخريات يتلقين العلاج في مراحل مختلفة من المرض.

هذا وعبّرت "حجاج" عن سعادتها بالتواجد في المستشفى وتلبية دعوة الزيارة التي تأخرت قليلاً بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها "كارمن خلال الفترة الماضية، معربة عن فخرها بالتواجد وسط نماذج نسائية استطعن مواجهة المرض والانتصار عليه.