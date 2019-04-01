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دكتور فيل الشهير حلق شنبه.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة مفاجئة أعلن فيل ماكرو الشهير بدكتور فيل عن حلق شاربه من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقا: "Well... I did it ".

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"دكتور فيل" أو "فيل ماكجرو" هو الطبيب النفسى الأكثر شهرة فى أمريكا، والكثير من دول العالم، وفى الثانية عشرة من عمره كان مشردًا بلا مأوى، فوفقًا لموقع "BusinessPundit" كان "فيل" يعيش فى مدينة "كانساس" مع والده، ويعيشون فى "كرافان" متنقل فى الشوارع، وبعدها حصل "فيل" على البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه وأصبح ممارسًا لعلم النفس فى تكساس.

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فى التسعينيات عندما ظهر مع "أوبرا وينفرى" فى إحدى حلقاتها، اكتسب شهرة كبيرة وأطلق فى النهاية برنامج "دكتور فيل" وهو الآن يملك 280 مليون دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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