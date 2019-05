شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور فيل الشهير حلق شنبه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة مفاجئة أعلن فيل ماكرو الشهير بدكتور فيل عن حلق شاربه من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقا: "Well... I did it ".

"دكتور فيل" أو "فيل ماكجرو" هو الطبيب النفسى الأكثر شهرة فى أمريكا، والكثير من دول العالم، وفى الثانية عشرة من عمره كان مشردًا بلا مأوى، فوفقًا لموقع "BusinessPundit" كان "فيل" يعيش فى مدينة "كانساس" مع والده، ويعيشون فى "كرافان" متنقل فى الشوارع، وبعدها حصل "فيل" على البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه وأصبح ممارسًا لعلم النفس فى تكساس.

فى التسعينيات عندما ظهر مع "أوبرا وينفرى" فى إحدى حلقاتها، اكتسب شهرة كبيرة وأطلق فى النهاية برنامج "دكتور فيل" وهو الآن يملك 280 مليون دولار.