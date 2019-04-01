شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليون فقط لوصول ايرادات فيلم" Captain Marvel " للمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Captain Marvel أن يحقق إيرادات وصلت إلى 990 مليون دولار، منذ طرحه يوم 8 مارس الماضي فى دور العرض حول العالم، حيث يتبقي له 10 مليون دولار ليحقق مليار دولار إيرادات حول العالم .

الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.

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فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عند اكتشاف وجود كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.