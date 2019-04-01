شكرا لقرائتكم خبر عن التوت كلمة السر.. أصالة تحتفل بأغنية "بنت أكابر" مع أبنائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة أصالة بمناسبة الانتهاء من أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، وجاء احتفالها الخاص مع العائلة، حيث نشرت الفنانة السورية صورة لابنها الصغير آدم العريان وهو يأكل التوت ووجهه ملطخ ببقع التوت.



آدم العريان ابن أصالة

وقالت المطربة السورية أصالة فى تعليقها على الصورة: بمناسبة أغنيتى الجديدة مسموح يلعبوا ولادى كيف مابدّهم.. وأدّومى الكلبوزة أكل توت براحته وعلى راحته.. واحتفلنا بطريقتنا بـ"بنت أكابر"، فيما شارك العائلة الابن الأكبر لأصالة خالد الذهبى، بتعليق على كلام أمه، حيث كتب "miss my FAMILY"، مضيفًا: "من فضلك لا يا أمى.. اختارى ماذا سنفعل عندما يسقط الألبوم؟.. لازم نزرع توت يا أمى".

يذكر أن الفنانة السورية أصالة كانت قد كشفت فى بداية شهر مارس الماضى، عن أغنية جديدة لها باسم "بنت أكابر"، وهى الأغنية التى صورتها لتكون فيديو كليب، ونشرت المطربة TEASER الأغنية عبر قناتها على يوتيوب وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، واكتفت المطربة السورية – حينها - بنشر الفيديو الدعائى للكليب الجديد، وقالت إنه سيكون متاحًا قريبًا، ولكن دون أن تحدد الموعد الرسمى لطرح الأغنية.