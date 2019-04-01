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شكرا لقرائتكم خبر عن على "عيش بشوقك".. مدرس يشرح لطلابه الكيمياء.. وتامر حسنى: كن بلحن النصوص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة أغنية النجم تامر حسنى "عيش بشوقك" وبنفس الألحان، قام أحد المدرسين، بشرح منهج الكيمياء لطلبته وذلك لتسهيل حفظ المادة عليهم، لاسيما أنها تتضمن العديد من المصطلحات العلمية والكيميائية الصعبة .
تامر حسنى نشر عبر "ستورى" إنستجرام فيديو للمدرس وهو يقوم بشرح المادة على "السبورة" على ألحان أغنية عيش بشوقك ولكن بكلمات مختلفة، مع بعض الحركات التعبيرية، وهو ما جعل الطلاب يتفاعلون بشكل كبير مع مدرسهم.
المدرس يقوم بالشرح
بعض المصطلحات الكيميائية فى الشرح
من جانبه أُعجب تامر بفكرة المدرس وبطريقه شرحه، وعلق على الفيديو قائلا: "أيام المدرسة كنت أشطر واحد فى حفظ النصوص علشان فعلا كنت بلحنها"
تعليق تامر حسنى
جانب من شرح المدرس
أغنية "عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع كل من بلال سرور وهاني محروس، وهى من ألبوم يحمل نفس الاسم "عيش بشوقك".
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