شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تكشف لجمهورها سرا من أسرار رشاقتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت النجمة العالمية سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، لجمهورها عن سر من أسرار رشاقتها وحصولها على القوة الدائمة.

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وقالت النجمة العالمية سلمى حايك، خلال حديثها لجمهورها، إذا ما كنتم تريدون معرفة كيفية تحضيرى لوجبة الإفطار الخاصة بى، ولا تمانعون فى إضافة السعرات الحرارية مع العسل، فسوف أرشدكم إلى طريقة تكوين طبق السلطة الخاص بى.









يشار إلى أن آخر أعمال النجمة سلمى حايك كان فيلم The Hummingbird Project أو "مشروع الطائر الطنان"، وعرض الفيلم للمرة الأولى فى مهرجان تورنتو السينمائى، وتدور أحداثه حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة إيفا توريس التى تؤدى دورها سلمى حايك فى صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.