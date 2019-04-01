شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "المطلقة".. كارول سماحة تفاجئ الجمهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت المطربة كارول سماحة تغييرًا جديدًا فى مظهرها كان بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث عادت الفنانة اللبنانية إلى قصة الشعر القصيرة، فى آخر ظهور لها عقب طرح فيديو كليب "المطلقة"، الذى لقى صدى كبيرا فى الأوساط الغنائية العربية.

وظهرت كارول سماحة فى عدة صور شاركتها مع الجمهور بعد أن قصت شعرها بدرجة كبيرة، بعدما اعتاد الجمهور على إطلالتها بالشعر الطويل، وعلى إحدى الصور سألت متابعيها: "مين بيتذكر أول مرّة قصيت فيه شعرى هالقد قصير؟ بأى فيديو كليب؟".



كارول سماحة فى نيولوك جديد

يذكر أن الفنانة كارول سماحة كانت قد وجهت – فى وقت سابق - رسالة شكر لجمهورها ومحبيها بعد الأصداء وردود الفعل الرائعة التى تلقتها على أغنيتها الجديدة "المطلقة"، التى طرحتها منذ أيام، وجمع فيديو كليب الأغنية خلال تلك المدة القصيرة أكثر من 800 ألف مشاهدة.

وقالت كارول سماحة – حينها - فى رسالة لجمهورها وفريق عمل الأغنية: صباح الخير، قلبى يوميا عم يكبر من الأصداء الرائعة تجاه "المطلقة".. وبشكر كل اللى ساهموا بتنفيذ هالعمل.. وخاصة الشاعر الكبير "على مولا" اللى برأى عم يحفر اسمو بين شعراء العرب الكبار أصحاب البصمة بتاريخ الشعر العربى!.. أما أنت يا صديقى ميشيل فاضل، يا جامع الإحساس والثقافة معا فما أفخمك!".

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يشار إلى أن اللبنانية كارول سماحة تعكف حاليا مع الموسيقار زياد رحبانى، على تحضيرات لأغنيات جديدة، خلال هذه الفترة، استعدادا لطرحها فى موسم الصيف المقبل.



كارول سماحة بقصة شعر قصيرة