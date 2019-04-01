حسين الجسمي يختتم حفلات موسم الشرقية بحضور أكثر من 7 آلاف شخص بمدينة الخُبَر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور أكثر من 7 آلاف شخص تجمعوا في المسرح الكبير في الواجهة البحرية لمدينة الخُبَر بالمملكة العربية السعودية، اختتم "السفير الفنان حسين الجسمي، حفلات "موسم الشرقية" وسط تفاعل منقطع النظير اختلط صوته مع صوت الجمهور المردد لكلمات الأغنيات من أول صعود الجسمي الى خشبة المسرح الى نهاية الحفل الذي امتد على مدار ساعتين من الزمن دون توقف، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية برفقة فرقته الموسيقية.
وأعرب الجسمي عن فخره بختام حفلات هذا الموسم من "موسم الشرقية" وتشرفه بالغناء أمام الجمهور السعودي.
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