شكرا لقرائتكم خبر عن حضن فى البنزينة.. شاكيرا وبيكيه فى لحظة رومانسية خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى المغنية العالمية شاكيرا أوقاتًا خاصة مع زوجها نجم الكرة الإسبانى جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة، وعبرت شاكيرا عن سعادتها بمرافقتها لزوجها، بصورة كان يقبلها فيها.

شاكيرا شاركت الصورة مع جمهورها على منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتى كانت وبيكيه يقفان فيها داخل محطة بنزين، حيث بدا أن الثنائى كانا ينتظران تنظيف سيارتهما، وهو الأمر الذى أوضحه تعليق شاكيرا على الصور، حيث قالت "حضن غسيل السيارة".



بيكيه يقبل زوجته شاكيرا

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عادة ما تنشر شاكيرا صورها الحديثة مع جيرار بيكيه وأبنائها، وكذلك صور تتذكر بها لحظات من حياتهم، ومن بينها استعادة المطربة العالمية شاكيرا ذكريات إحدى الرحلات البحرية لأسرتها، حيث قضت وقتًا ممتعًا على الشاطئ مع نجم الكرة الإسبانى جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة، وأولادهما ميلان "6 سنوات"، وساشا "4 سنوات".

واحتفت شاكيرا بصورة من رحلتها وأبنائهما منذ عدة سنوات، حيث كان بيكيه يحمل ابنهما ساشا وهو فى عمر يتجاوز العام الأول من عمره، وسط مياه البحر، بينما التقطت شاكيرا الصورة لهما، وعلقت على الصورة بأنها تتذكر هذه اللحظات التى قضى فيها الأب بيكيه مع ابنه ساشا خلال الإجازة.

كما سبق أن احتفلت المطربة العالمية وبيكيه، بعيد الميلاد، متمنية لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعية عطلة سعيدة، وظهر فى الصورة زوجها جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة يحتضن صديقته وأولاده ميلان "5 سنوات" و"ساشا 3 سنوات"، وتفاعل معها محبوها ومتابعوها على السوشيال ميديا البالغ عددهم 107 ملايين شخص، فحصلت الصورة على إعجاب الملايين وآلاف التعليقات فى غضون ساعات قليلة.