"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يكرّم محافظ جنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - غادة الكشكي:

تصوير – محمود عبد الناصر:

كرّم مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضمن فاعليات حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.

أعرب المحافظ عن سعادته بإقامة المهرجان على أرض المحافظة، مشيدًا برئيس النسخة الحالية، وقال إنه نموذج مشرف للشباب المكافح والطموح.

كما أكد فودة أن المحافظة تقدم كل الدعم لمن يريد أن يقدم شيئًا جيدًا ناجحًا.

بدأ حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بقاعة المؤتمرات في قصر ثقافة شرم الشيخ، باستعراض مصري راقص من إخراج كريمة بدير.

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حضر الحفل المخرج خالد جلال، والفنانة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحيز

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسها المخرج المسرحي مازن الغرباوي، وشرفيًا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ​

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