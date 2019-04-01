محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: أعلنت شركة روتانا إنتاجها أطول أغنية، تمتد مدتها لـ14 ساعة متواصلة، لعدد من نجوم الوطن العربي. وقالت الشركة، عبر حسابها على "إنستجرام": "مفاجأة روتانا ‏ستقوم شركة روتانا‬ للصوتيات والمرئيات بإنتاج أطول أغنية في التاريخ تصل لـ١٤ ساعة من الغناء المتواصل لعدة فنانين ستدخل بها موسوعة جينيس". يشار إلى إعلان روتانا يأتي بالتزامن مع كذبة أبريل وهو مناسبة تقليدية في عدد من الدول توافق الأول من شهر أبريل من كل عام ويشتهر بعمل خدع في الآخرين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هل كذبة أبريل.. روتانا: أغنية 14 ساعة متواصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.