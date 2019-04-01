وسوسة نجاة أفقدت الغناء الكثير من اللآلئ

ثمة فارق بين وسوسة المبدع شاعراً أو ملحناً ووسوسة المطرب بصفته لا يعدو أن يكون أكثر من صوت المبدعين أو مطيتهم للوصول، ولهذا تضررت المطربة نجاة من وسوستها قدر ما انتفعت بها، ودفعتها تلك الوسوسة إلى الاحتفاظ بمجموعة من الأغنيات لكبار الملحنين لم تظهرها للنور منذ أخذها لهذه الألحان.

قال لى عازف الكمان وقائد فرقتها محمد كرم قبل رحيله: إن المطربة الكبيرة نجاة تحتفظ بالعديد من الأغنيات التى لم تظهر للنور تضعها فى «كرتونة» تضم ألحاناً قامت بشرائها وتسجيل بعض منها لكبار ومشاهير الملحنين، فعلى سبيل المثال لا الحصر تحتفظ نجاة بأغنيات من ألحان محمد

الموجى وبليغ حمدى وهانى شنودة، وكذلك برنامج تسجيلي عنها قامت بنفسها بإعداده وإنتاجه، إلى هنا انتهت شهادة كرم.

وكان الموسيقار عبدالوهاب هو أستاذ نجاة فى الغناء والوسوسة أيضاً، ففى الغناء هى عبدالوهاب الأنثى، وفى دنيا الوسوسة هى مترددة كثيراً.

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حضرت إحدى بروفاتها أثناء الإعداد لأغنيات «اطمن» لصلاح الشرنوبى و«يا بلادى» لسامى الحفناوى، و«متى ستعرف» لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وقامت بتغيير بعض العازفين أثناء البروفات، وما كان يحدث ذلك لولا تدخل وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف الذى كان حاضراً للبروفات، كانت

مبالغة نجاة فى وسوستها تدفع الكثير لعدم التعامل معها إيثاراً للراحة والسلامة، لكن بهذه المبالغة خسرنا الكثير من اللآليء.

كانت بداية نجاة تشبه بداية العندليب عبدالحليم حافظ، إذ كانت نجاة تغنى لأم كلثوم فلا تستطيع الارتقاء لعرش زعامتها، وحين تخلت عن هذا التشابه واقتربت من تأدية عبدالوهاب صعدت إلى مراتب كبرى فى التأدية، كما كان الأمر مع عبدالحليم حافظ الذى كان متشبعاً بتأدية أخيه الأكبر إسماعيل شبانة، وحين اقترب من تأدية عبدالوهاب صارت له الشعبية.

نحن فى انتظار أن تفرج نجاة عن أغنياتها التى تحتفظ بها والتى تضم أفكاراً وبروفات لأغنيات لكبار الملحنين الذين تعاملت معهم من عبدالوهاب والموجى وبليغ والطويل وحلمى بكر وحتى هانى شنودة الذى أضاف إلى تأديتها رفعة العلم بأغنياته الثلاثة التى لحنها أو تلك التى وزعها لعبدالوهاب.