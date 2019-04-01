قبل حفله الثالث بالسعودية.. صورة جديدة تجمع تركي آل الشيخ مع عمرو دياب

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له

مع النجم عمرو دياب وذلك ، وظهر "آل الشيخ" خلال الصور واقفًا يستمع لصوت "الهضبة"، بينما عمرودياب يعزف على البيانو، ولم يعلق "آل الشيخ" على الصورة.

يذكر أنه يحيي الهضبة عمرو دياب يوم 12 أبريل الجاري حفلا غنائيًا في مدينة جدة، ويقام الحفل بتنظيم الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.

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