نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لهمع النجم عمرو دياب وذلك ، وظهر "آل الشيخ" خلال الصور واقفًا يستمع لصوت "الهضبة"، بينما عمرو
يذكر أنه يحيي الهضبة عمرو دياب يوم 12 أبريل الجاري حفلا غنائيًا في مدينة جدة، ويقام الحفل بتنظيم الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفله الثالث بالسعودية.. صورة جديدة تجمع تركي آل الشيخ مع عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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