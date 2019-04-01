"us " يحصد 61 ألف دولار في شباك التذاكر المصريه

حقق فيلم الرعب " us " الذي طرح 22 مارس الماضي، ايرادات وصلت الى 61 ألف دولار امريكي في مصر، بينما حقق على مستوى العالم 174 مليون دولار.
الفيلم بطولة مجموعة مميزة من النجوم ومنهم " تيم هيدكر، شاهدي رايت جوزيف، ايفان أليكس، ماديسون كاري، لوبيتا نيونجو، انا ديوب، والتوأم نويل وكالي
تدور قصه الفيلم حول أب و أم يأخذان اطفالهما الى منزل على الشاطيء من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل في أجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الأجازة الى جحيم مخيف.
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