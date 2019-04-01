إليسا للمرّة الأولى بالشعر الأشقر في كليب "اكرهني"

انتهت الفنانة إليسا من تصوير كليب "اكرهني" تحت إدارة المخرجة أنجي جمال في صربيا قبل أسبوعين، وقد بدأت بالكشف تباعاً عن تفاصيل الكليب.
أوّلها، صورة لها بالشعر الأشقر والعدسات الملوّنة وهو اللوك الذي ستطلّ به في الكليب، للمرّة الأولى بحسب الحساب الساخر عديلة، الذي نشر الصورة وقال إنّها معلومات حصرية له.
وقد كشف الحساب أن هذه الصورة مركبة هي كذبة أول نيسان.
فقد حافظت إليسا منذ بدايتها على شعرها البني بدرجات مختلفة، وكانت احياناً تصبغ شعرها باللون الكستنائي الفاتح، إلا أنّها لم تعتمد الأشقر يوماً، ولا حتى عن طريق الشعر المستعار.
ولم تكشف بعد إليسا عن قصة الكليب، التي تحتمل الكثير من الأفكار، كونها تتحدّث عن صراع تعيشه المغنّية مع حب قديم، تريد منه أن ينساها وأن يحافظ على ذكراها في الوقت نفسه.
فما رأيكم بلوك إليسا؟
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