تعرّف إلى الطفلة السعودية ليان يحيى التي أبرهت مشاهدي "أرابز غوت تالنت"

تأهلت الطفلة ليان يحيى من السعودية إلى النهائيات بتصويت الجمهور، فيما تأهل فريق Zyko & Pocah من المغرب بأصوات لجنة التحكيم، في العرض المباشر الثاني من برنامج "Arabs Got Talent" بموسمه السادس على MBC4 و"MBC مصر" و"MBC العراق".

وفي الحلقة الثانية من العروض المباشرة، احتدمت المنافسة بين ثماني مواهب على المسرح، استطاعت جميعها إبهار لجنة التحكيم المؤلفة من نجوى كرم وعلي جابر وأحمد حلمي.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

بدأت الحلقة مع سناء نبيل وهي حفيدة كوكب الشرق التي حصلت على البازر الذهبي من أحمد حلمي في الاختبارات. وقد غنت "إنت عمري" لأم كلثوم، ولفتت انتباه اللجنة وحصدت على ثنائها، كما طلبت منها أن تخرج من عباءة أم كلثوم وتقدم لوناً غنائياً خاصاً بها وشخصية غنائية مستقلة لها. أما فريق Koezion Jump، فكان ملفتاً برشاقته في الجمباز والرقص التعبيري على المسرح وأثنت اللجنة على ما قدمه الفريق لاسيما في الثواني الأخيرة منه التي كانت الأكثر حماسة وجمالاً.

واستطاع فريق Berywam أن يقدم وصلة موسيقية استثنائية من الـ Beat Box، من دون استخدام آلات موسيقية إذ تحولت أفواه أفراد الفريق إلى آلات موسيقة محترفة ومتمكنة في العزف، أصدرت أعذب الألحان. واعتبر علي أن الفريق قدم شيئاً جديداً لم يسمعه جمهور البرنامج من قبل، شاركه حلمي هذا الرأي، لكن نجوى لفتت إلى أنها كانت تنتنظر وتتوقع مزيداً من التنويع في هذا العرض.

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وبعدما أذهل اللجنة والجمهور في الاختبارات، استطاع عبد الله العيادة أن يعيد الكرة ويذهل الجميع مرّة أخرى عبر قراءته أفكار لجنة التحكيم، وذلك بعدما كتب على ثلاث أوراق الإجابات الصحيحة التي سأل اللجنة عنها. أما ليان يحيى، ابنة السبع سنوات، فقدمت وصلة مبهرة وجميلة من الهيب هوب والبوبينغ على المسرح مع الدمى، دفعت اللجنة إلى الإشادة بها وبخفة ظلها، والجمهور إلى التفاعل معها بشكل كبير وملموس. وقدم الثنائي Zyko & Pocah عرضاً راقصاً فيه الكثير من الإحساس والانسجام والبراعة، وهو ما دفع اللجنة إلى الثناء على ما تم تقديمه على المسرح.

ولم يكن الثنائي Yeroheen Show أقل إبهاراً، حيث قدم عرضاً هو مزيج من الرقص المعتمد في تصميمه على المالتيميديا بشكل كبير، وفيه دعوة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح في نهايته. كما استطاع نزار علي بدر أن يقدم بحجارته لوحة فنية مؤثرة كما فعل في حلقة الاختبارات، إذ حملت لوحة الحجارة الخاص به معان إنسانية سامية وعميقة ترمز في الوقت نفسه إلى المعاناة السورية.

وفي لحظة النتائج، اجتمعت المواهب الثماني على المسرح في انتظار وقت الحسم والإعلان عن المتأهلين الاثنين، فحصلت ليان يحيى على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وتأثرت الطفلة عند إعلان قصي خضر وريا أبي راشد عن اسمها، وبكت من شدة التأثر والفرح. كما كان على اللجنة أن تختار بين الموهبتين الحاصلتين على المركزين الثاني والثالث من تصويت الجمهور، أي بين فريق Zyko & Pocah وفريق Yeroheen Show، فأكد العميد علي جابر محبته للفريقين لكنه أعطى صوته لـ Zyco and Pocah، وكذلك فعل النجم أحمد حلمي إذ اختار الفريق نفسه لتحسم المنافسة لصالحه، وبعد حصوله على صوتين أكدت النجمة نجوى كرم أنها تمنح صوتها هي أيضاً لهذا الفريق.

الجدير بالذكر أن وائل منصور- وهو مقدم حلقات "Arabs Got Talent Extra" – كان يواكب المشتركين الثمانية لحظة بلحظة من وراء الكواليس ويشجعهم قبيل موعد العرض الخاص بهم.