كارلا حداد بلوك مبهر وهكذا أنقذت نفسها من تهمة السّرقة

كما كان متوقعاً، أعلنت كارلا حداد تغيير اسم برنامجها "ست وستات" الذي يعرض مساء كل أحد على شاشة LDC إلى Fe Male، بعد إنذار تلقته من المخرج نضال بكاسيني الذي يتّهمها بسرقة عنوان وفكرة برنامج كان قد تقدّم به إلى المحطة قبل سنة.

وقد برّرت كارلا تغيير اسم البرنامج في مقدّمه الحلقة الثانية مساء أمس، بالقول "إنها ارتأت تغيير الإسم لتبتعد عن وجع الرأس"، دون أن تدخل في تفاصيل القضية.

وبدا واضحاً أيضاً تغيير أفكار البرنامج، للابتعاد كلياً عن الفكرة التي أطلت بها الحلقة الماضية وتبيّن أنّها مقتبسة كلياً من البرنامج الذي كان من المفترض أن تقدّمع الإعلاميّة رابعة الزيات.

من جهة ثانية، ظهرت كارلا بلوك جريء في الحلقة الثانية من البرنامج، حيث ارتدت فستاناً أحمر طويلاً، أبرز رشاقتها وجمالها.

فما رأيكم بلوك كارلا؟