هذه الطفلة أصبحت نجمة كبيرة وعيد ميلادها اليوم..خمنوا من هي؟

انتشر اليوم ولمناسبة عيد ميلادها الذي يصاف في 1 ابريل صورة للفنانة اللبنانية جوليا بطرس من طفولتها . وبدت الفنانة الشهيرة طفلة بريئة وجميلة.

وظهرت جوليا بكامل عفويتها، وتناقل الصورة عدد كبير من محبيها.

وبعد التدقيق في الصورة، نلاحظ أنّ هناك شبهًا في الملامح بين جوليا الصغيرة والكبيرة. وتلقت جوليا عدداً كبيرة من التهنئات في عيدها الواحد والخمسين، خصوصاً من عائلتها.

وكانت جوليا قد أمضت إجازة عائلية مع ابنها طارق وشقيقها زياد في لندن، وشاركت جمهورها بعض الصور.