انتشر اليوم ولمناسبة عيد ميلادها الذي يصاف في 1 ابريل صورة للفنانة اللبنانية جوليا بطرس من طفولتها . وبدت الفنانة الشهيرة طفلة بريئة وجميلة.
وظهرت جوليا بكامل عفويتها، وتناقل الصورة عدد كبير من محبيها.
وبعد التدقيق في الصورة، نلاحظ أنّ هناك شبهًا في الملامح بين جوليا الصغيرة والكبيرة. وتلقت جوليا عدداً كبيرة من التهنئات في عيدها الواحد والخمسين، خصوصاً من عائلتها.
وكانت جوليا قد أمضت إجازة عائلية مع ابنها طارق وشقيقها زياد في لندن، وشاركت جمهورها بعض الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الطفلة أصبحت نجمة كبيرة وعيد ميلادها اليوم..خمنوا من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.