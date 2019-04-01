نادين نجيم تعلن اعتزالها التمثيل في هذا الموعد

فاجأت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها بنيتها اعتزال التمثيل نهائيًا بعد عشرة أعوام، حيث ستقدم وقتها آخر أعمالها الفنية وتتفرغ لرعاية بيتها وأولادها، حيث سيصبحون وقتها في مرحلة المراهقة وبحاجة لوجودها إلى جوارهم بشكل أكبر.

وأكدت نادين التي حلّت ضيفة على الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من برنامج «مع حمد شو» الذي يعرض على قناة «الرأي» الكويتية أنها اتخذت هذا القرار وسعيدة به.

وكشفت نادين أنها حاليًا في عمر الرابعة والثلاثين ولا تخشى الأربعين من العمر، لأن لكل مرحلة جمالها.

على الجانب الآخر تواصل نادين نجيم حاليًا تصوير مسلسل «خمسة ونص» الذي سوف يُعرض في الموسم الرمضاني 2019. ويشاركها البطولة قصي خولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج صادق الصبّاح.

Advertisements

شاهدي الفيديو :