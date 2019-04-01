نبيل شعيل يطمئن الجمهور على عبدالله الرويشد

شارك النجم الكبير نبيل شعيل جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع مصور من داخل أحد المستشفيات، وذلك لطمأنة جمهور النجم عبدالله الرويشد، على حالته الصحية، وذلك بعد أن تعثر على المسرح أثناء إحياء إحدى حفلاته الغنائية بدولة الكويت، وسقط على المسرح؛ مما نتج عنه نقله إلى أحد المستشفيات على الفور، ورافقه في هذه الأزمة، سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وعلق النجم نبيل شعيل، على المقطع الذي ظهر من خلاله وهو يجلس بجانب أبو خالد؛ ليطمئن جمهوره عن حالته الصحية، وقال: «الحمد لله، حبيت أطمنكم على أخوي عبدالله، ربي لك الحمد بخير وصحة وعافية، نبيل شعيل، عبدالله رويشد الكويت».

الجدير بالذكر، أن كوكبة من نجوم الوطن العربي، حرصوا على الاطمئنان على النجم الكبير عبدالله الرويشد، وأجرى الكثيرون، من نجوم الخليج المقربين من عبدالله الرويشد، العديد من الزيارات له فى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية والإصابة التي تعرض لها في يده، كما أعربوا عن سعادتهم بسبب بساطة الإصابة التي تعرض لها؛ خاصة بعد ظهوره وحديثه في المقطع الذي نشره النجم نبيل شعيل، والذي تحدث من خلاله أمام جمهوره وطمأنهم بنفسه، وتوجه لهم بالشكر على محبتهم.



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