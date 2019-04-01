مفاجأة لإيمي سمير غانم في عيد ميلادها

حرصت النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، في موقع تصوير مسلسلها الجديد «سوبر ميرو»، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، بجانب كوكبة من نجوم الكوميديا في مصر.

وحضرت دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم، وعدد من أصدقاء إيمي المقربين، واحتفلوا بها في موقع التصوير، وشاركهم الحفل الكثيرون من المتواجدين، سواء من فريق الإخراج أو الإنتاج أو التصوير، أو حتى أبطال العمل، وقامت شهد رمزي، زوجة المنتج كريم السبكي بنشر صور الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنتِ طيبة، بحبك جداً، أتمنى لك السعادة في حياتك، يا سوبر ستار يا سوبر ميرو، يا ألذ واحدة في مصر، بحبك ومش قادرة أستنى أشوفك في رمضان».

اقرئي أيضا : هل انفصل أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، قبل مرور عام على زواجهما؟

الجدير بالذكر، أن مسلسل سوبر ميرو، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول إحدى الصحفيات التي تسعى لإنجاز المهام الصحفية التي تُطلب منها، ويساعدها في هذا إمكانياتها الخارقة التي تتمتع بها، وتستغلها في الكثير من الأمور، ويشاركها العمل حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، وسلوى عثمان، وسيظهر والدها النجم سمير غانم ضمن أحداث الحلقة.