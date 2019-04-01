كيف استغلت بوسي شلبي خبر انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأيام الماضية، عقب انتشار خبر انفصال الفنان أحمد سعد عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، وتصريحات سمية حول هذا الانفصال وتأكيدها على أنها من طلبت خلع أحمد سعد، وطالبت من محاميها أن يقيم لها دعوى قضائية بسبب الضرر الذي يلحق بها في حياتها.

واستغلت الإعلامية بوسي شلبي القضية، وكشفت منذ أيام أن سمية الخشاب ستعلن عن مفاجأة كبرى في برنامجها، ولم تتطرق سمية إلى أي شيء حول علاقاتها بزوجها المطرب أحمد سعد، وكان أغلب حديثهما حول أغنية بتستقوي، التي حاولت سمية الخشاب العودة من خلالها للساحة الفنية، ولكنها لم تنجح؛ خاصة وأن الجمهور لا يتعرف عليها كمطربة، وإنما يعرفها كممثلة، وتحدثت سمية في البرنامج عن العنف الذي تتعرض له المرأة في حياتها، وطالبتهن بأن يكن أقوياء، كما تحدثت عن مشاهد العنف التي تعرضت لها في السينما، ومن بينها مشهد الضرب في فيلم خيانة مشروعة مع هاني سلامة، وكيفية تنفيذ المشهد وطريقة السحل التي تعرضت لها.

وتعرضت سمية وبوسي شلبي خلال الساعات الماضية لانتقادات شديدة، بسبب تضليلهما للجمهور الذي كان ينتظر حديث سمية في البرنامج، ولكن لم يجدوا شيئاً.



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