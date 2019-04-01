السبب الحقيقي وراء انفصال بسمة عن زوجها عمرو حمزاوي

انفصلت الفنانة بسمة بشكل رسمي عن الدكتور عمرو حمزاوي، بعد زواج استمر لأكثر من سبع سنوات، ولكن مصدراً مقرباً من الفنانة، أكد أن الانفصال تم بشكل رسمي منذ شهور، عندما قررت العودة إلى مصر مع ابنتها نادية لاستئناف نشاطها الفني.

وأكد المصدر، أن بسمة شعرت بأن زوجها أثر بشكل سلبي على فنها؛ خصوصاً مع الإقامة معه في أمريكا، ولذلك قررت الانفصال عنه وبدأت في العودة للفن والظهور بالمهرجانات الفنية في الفترة الأخيرة، ونجحت في جعل العروض الفنية تنهال عليها، رغم الابتعاد عن الفن لسنوات.

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وتنتظر بسمة عرض فيلمها الجديد «رأس السنة»، الذي تعود من خلاله إلى السينما، وتتعاون فيه مع إياد نصار، وشيرين رضا.

قصة حب عمرو حمزاوي وبسمة، بدأت خلال أحداث ثورة 25 يناير، وشغلت علاقتهما الكثيرين وقتها؛ فالبعض كان مؤيداً لزواجهما بسبب تأكيد حمزاوي أكثر من مرة، أنه وجد الحب معها، بينما اعترض البعض الآخر على زواج سياسي بممثلة.