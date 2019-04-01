الموت يفجع النجمة الشابة رحمة حسن

أعلنت الممثلة رحمة حسن عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، عن وفاة والدها، وذلك بنشر صورة سوداء كتبت فيها آية من القرآن الكريم.

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وعلقت الممثلة المصرية عليها بقولها: «توفي إلى رحمة الله تعالي، والدي العزيز.. في الجنة يابابا يا حبيبي»، لتتلقى التعليقات التي قدمت لها واجب العزاء، في غياب تعليقات نجوم الفن عن تقديم واجب العزاء.

يذكر أن رحمة حسن قد شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل «سابع جار»، والذي حقق نجاحاً كبيراً، كما استطاعت من خلاله العودة للساحة من جديد.