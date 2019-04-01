هل أجرت بوسي عملية تجميل غيرت ملامحها بهذا الشكل؟

أحيت الفنانة بوسي بالأمس حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ارتدت خلاله تنورة قصيرة، وظهرت بإطلالة لاقت إعجاب الحضور، وأشعلت بوسي وصلات الرقص بين العروسين وأصدقائهما على مدي ساعة ونصف الساعة، قدمت خلالها أغاني «حط إيده»، «عبده»، «شيكولاتة»، «إستاكوزا» و«إيه ده يا محمود».. وغيرها مما طالب بها المدعوون.

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وبدت المطربة الشابة خلال الحفل بملامح مختلفة عن تلك التي عرفها الجمهور من خلالها؛ حيث ظهر وجهها أكثر انتفاخاً وجمالاً؛ مما دفع البعض للحديث عن إجرائها أية عمليات تجميل حديثة أو حقن بمادة الفيللر، غيرت من ملامح وجهها بهذا الشكل.

يذكر أن بوسي، شاركت في عدد كبير من أفلام المنتج أحمد السبكي، وشاركت الفنان محمود الليثي في عدد كبير من الأغاني، وآخر أعمالها أغنية آلو، التي قدمتها ضمن حملة دعائية شارك فيها بيومي فؤاد، ثم قدمتها مع الليثي كأغنية منفردة.