هل انفصل أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل قبل مرور عام على زواجهما؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية أخباراً تفيد انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، قبل مرور عام على زواجهما، وانتشرت الأخبار عقب قيام كل منهما بحذف الآخر من على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نفي الفيشاوي الصغير للأمر؛ مما زاد من عدد قوة انتشار الخبر.

من جانبها علمت الجميلة، أن الفنان أحمد الفيشاوي لم ينفصل عن زوجته في الفترة الأخيرة، وأنهما يعيشان سوياً دون مشاكل، وأكد المصدر أن المقربين من الفيشاوي لا يعلمون سبب حذفه لها؛ فربما يكون الأمر حدث عن طريق الخطأ.

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وأكد الفيشاوي الخبر منذ ساعات، بنشره صورة تجمعهما سوياً عبر إنستقرام، كمحاولة منه لنفي الخبر.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يقوم حالياً بتصوير دوره في فيلم ولاد رزق 2، الذي شارك في بطولة الجزء الأول منه، وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركه فيه كل من: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.