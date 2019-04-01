شاهدوا كيف رقصت ميس حمدان “السالسا”!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 09:56 مساءً - نشرت الممثلة الأردنية ​ميس حمدان​ مقطع فيديو جديد لها يظهر رقصها “السالسا”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



واللافت هو ان ميس رقصت السالسا بشكل متقن وجميل الأمر الذي فاجأ الجمهور، وقد علقت على هذا الفيديو قائلة: “شويه فرفشه بعيد عن النكد اللي احنا عايشينه “.

الجدير ذكره ان ميس حمدان شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “نوف”.