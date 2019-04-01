شاهدوا كيف تهافت جمهور عمرو دياب لشراء تذاكر حفله!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 09:56 مساءً - لا شكّ ان الفنان المصري ​عمرو دياب​ يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي، فقد نشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتظار الجمهور على باب احد المتاجر الالكترونية، وما ان بدأ يُفتح الباب دخل عدد كبير منهم لشراء تذاكر حفله.

وهذا ما يدلّ على محبة الجمهور الكبيرة له، فهو فنان ذو مسيرة فنية طويلة تضمنت نجاحات عديدة.

وكان عمرو قد احيا مهرجان الشرقية الغنائي، وقدم فيه مجموعة من أشهر أغنياته، منها: “قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، ويتعلموا”.