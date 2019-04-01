عيسى المرزوق يغرّد خارج السرب ويواصل ثورته في “باي باي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “باي باي” عبر قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

يخرج عيسى المرزوق بهذه الأغنية مرّة جديدة عن السرب، فيعلن تمرّده على الرتابة في الأعمال الغنائية ويقدّم اللون الموسيقي الخليجي بتوزيع عصري يشبه شخصيته الفنية الثائرة على كل ما هو معتاد ومكرّر.

أغنية “باي باي” هي من كلمات جبار، ألحان علي صابر وتوزيع محمد الشطي وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا حيث تصدّرت قائمة الأكثر تداولًا في عدد من بلدان الخليج والوطن العربي.

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تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق يعتبر من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلدان الخليجية والعربية.

لمشاهدة فيديو أغنية “باي باي”: