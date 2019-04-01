متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية شاكيرا الجمهور بصورة جديدة لها برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه. وتظهر شاكيرا في الصورة بلقطة رومانسية مع جيرارد في إحدت محطات غسيل السيارات في إسبانيا. وحصدت الصورة مئات آلاف علامات الإعجاب بعد وقت قليل على نشرها عبر حساب شاكيرا الرسمي على موقع “إنستجرام” الشهير. الجدير ذكره أن شاكيرا كانت قد استقرت في إسبانيا منذ عام 2011 حيث يلعب بيكيه في نادي برشلونة الإسباني وهو ما يحتّم عليه التواجد هناك في معظم فترات العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية شاكيرا وجيرارد بيكيه في محطة غسيل السيارات – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.