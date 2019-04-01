بيرين سات تتشاجر علنًا مع حماتها.. بعد خبر طلاقها من زوجها

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد الضجة الكبيرة التي أثارها انتشار خبر طلب الممثلة التركية بيرين سات الطلاق من زوجها التركي كينان أوغلو ثمّ نفي بيرين ذلك، شوهدت الممثلة وهي تتشاجر مع حماتها في أحد المتاجر.

وقد انتشر خبر المشاجرة العلنية بينهما في وسائل الإعلام التركية والصحف المحلية.

من ناحية أخرى، فقد نُقلت بيرين سات إلى المستشفى بعدما عانت من عارض صحيّ أثناء تصوير مسلسل “الهدية”.