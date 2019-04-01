الفيلم الجزائري "آخر ملكة" يفوز بالجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدد من الفائزين في ملتقى بيروت السينمائي

منَح ملتقى بيروت السينمائي، أحد أنشطة أيام بيروت السينمائية المقامة من 29 مارس/آذار إلى 6 أبريل/نيسان، الجائزة الكبرى لمشروع الفيلم الجزائري "آخر ملكة".

والفيلم من إخراج الجزائري الفرنسي داميان أونوري، وإنتاج عديلة بن دمراد.

ويقدّم ملتقى بيروت السينمائي سنوياً منحاً ودعماً مالياً لدعم المشاريع السينمائية قيد التطوير والإنتاج، إذ حصل "آخر ملكة" على مبلغ قدره 10 آلاف دولار، كما نال جائزة مشروع الفيلم الفرانكوفوني المقدمة من ورش عمل مهرجان "أنجيه" للفيلم الأوروبي.

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ويُنظّم الملتقى من قبل جمعية "بيروت دي سي" ومؤسسة "سينما لبنان"، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال".

وتنافس 21 مشروعاً سينمائياً من بينها 14 مشروعاً قيد التطوير، وسبعة بصدد الإنجاز، على مِنح الدعم، بينما أُدرِجت ثمانية أخرى خارج المسابقة.

وضمن فئة المشاريع "قيد التطوير"، حصل مشروع فيلم "سنجلس تحت شجرة التين" للفلسطينية ساندرا ماضي على خمسة آلاف دولار، مقدمة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر.