مهرجانُ جوائز الموضة العالمية يختتمُ أعماله في دبي بمشاركة واسعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختتمَ مهرجانُ جوائز الموضة العالمية فعالياته في دبي بمشاركة إحدى عشرة مصممًا من أمريكا وإسبانيا وأوكرانيا ورومانيا وإيطاليا والسعودية والمغرب، تنافسوا فيما بينهم على أجمل تصميم.
وأجمع الحضورُ على تفاوت المستويات بين المشاركين وتنوّع العروض المُقدّمة. وأشرف على أعمال المهرجان لجنة تحكيم مميّزة ترأستها مُصمّمة الأزياء الإماراتية منى المنصوري التي أبدتْ أعجابها بالعروض.
وأكّدت المنصوري على أهمية دور وسائل الإعلام في دعم المواهب الصاعدة وتبنيها إلى جانب عددٍ من خبراء الموضة.
وتضمّن اليوم الختامي عرض أزياء مميّز للأطفال، قدّمته علامة "لابيري"، كذلك تكريم رئيسة لجنة التحكيم منى المنصوري.
لمشاهدة مهرجان جوائز الموضة العالمية شاهدي التقرير الذي أعدّته كاميرا فوشيا.
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