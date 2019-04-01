مابيل سويد بإطلالةٍ لافتةٍ بعرض أزياء أطفال "متلازمة داون".. وتكشفُ عن آخر أعمالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ عارضةُ الأزياء والممثلة اللبنانية مابيل سويد عن أعمالها في رمضان المقبل، مبينةً أنها ستتنوّع ما بين السورية والمصرية واللبنانية.

وأضافتْ سويد في حديث خاص لموقع فوشيا، على هامش مشاركتها ودعمها لعرض أزياء خاص بالأطفال المصابين بمتلازمة داون الذي نظّمه فريق عطاء التطوعي تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، أن هذه المشاركات تعني لها الكثير.

كما أنها تُسهم في إيجاد حالة اجتماعية راقية بأهمية ودور هؤلاء الأطفال وكيفية التعامل معهم، خاصةً وأن بعضهم يمتلكون مواهب مختلفة ومتميزون في تقديمها.

وظهرت مابيل بإطلالة مميّزة من تصميم خبير التجميل ميلاد حنون ومصمم الأزياء علاء سركيس.