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ضحك ولعب جاستين بيبر مع هايلي بالدوين بعد شائعات الانفصال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم جاستين بيبر فى حالة جيدة للغاية مؤخراً، بعدما رصدته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره مع زوجته هايلي بالدوين وهو يضحك إلى حد كبير، حيث التقطت له عدة صور أثناء قيامه بمداعبتها ليظهرا فى قمة السعادة.

تلك الصور طمأنت جمهور ومتابعي بيبر على حالته بعدما أكدت عدة تقارير طوال الشهر الماضى معاناته من مرض الاكتئاب الحاد، الأمر الذى يؤثر عليه بشكل سلبي وعلى حياته بصحبة زوجته، بالإضافة إلى تأكيد عدد من التقارير على اقتراب انفصاله عن هايلي، بعدما أعلن مؤخراً عبر انستجرام رداً على أحد المتابعين بأنه لا يزال يحب سيلينا جوميز بتأكيده الأمر، وأنها ستظل تحظى بمكان فى قلبه رغم حبه الصادق حالياً إلى بالدوين.

 

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