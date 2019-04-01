شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعات طلاقها من نيك جوناس.. بريانكا شوبرا ترد بصور من حفلة تخرج وعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، وزوجها نيك جوناس، ضحية إحدى الشائعات التى أكدت أن الزوجين فى طريقهما لإعلان الطلاق، بعد فترة قصيرة من زواجهما، إذ لم يمر على زفافهما سوى 117 يوما.

بريانكا لم تنف الشائعات ببيان أو تصريحات إعلامية، لكنها ردت بصور هدمت القصة والشائعة من أساسها، إذ حضرت بريانكا حفل تخرج شقيق زوجها نيك جوناس، كما احتفلت مع عائلته وأسرته، إذ تدحض الصور الشائعات، وتؤكد أن زيجتهما مستمرة، خاصة أن الصور كشفت السعادة الشديدة التى تعيشها بريانكا.



بريانكا مع أشقاء زوجها



بريانكا وعائلة جوناس

وعلقت بريانكا على الصورة "رجل الساعة، فرانكلين جوناس، نحن فخورين بك جدا، وبتخرجك، لا أستطيع الانتظار لكى أشهد ما الذى يمكن أن تحققه أيضا فى حياتك، مزيد من التوفيق والنجاح أحبك".

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بريانكا



تخرج شقيق نيك جوناس



حفل تخرج فرانكلين جوناس

كما شهدت عرض لإخوة نيك جوناس، وأشادت بهم وعبرت عن سعادتها الشديدة بالعرض، فقالت:"أول عرض للأخوة جوناس، وكان عظيم أنا فخورة بهم جدا".