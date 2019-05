بعد الجدل حول ثروتها.. كايلي جينر تُكذب "Forbes": لست عصامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أكدت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر أنها أبدًا ما كانت يومًا "مليارديرة عصامية" كما ادعى موقع "Forbes"، مضيفةً أنها تلقت طوال مسيرتها الدعم المالي والمعنوي من قبل عائلتها والمقربين.

وكانت "فوربس" المعنية بإحصاء الثروات ومراقبة نمو الأفراد والمؤسسات والشركات المالية حول العالم نشرت تقريرًا مطلع مارس الماضي، أشارت فيه إلى جينر البالغة من العمر 20 عامًا، وهي أصغر أفراد عائلة جينر-كارداشيان، وشقيقة المغنية الشهير كيم كارداشيان، "أصغر مليارديرة عصامية" في التاريخ، ونشرت صورتها على غلاف المجلة.

وتقول مجلة "فوربس" إن كايلي تمتلك قرابة 99 مليون دولار أمريكي كثروة صافية، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عن ثروة شقيقتها ذائعة الصيت كيم كارداشيان.

وردًا على ذلك، أكدت جينر في لقاء مع صحيفة "The New York Times" أنها لا ترى نفسها "مليارديرة عصامية"، وقالت: "لا أستطيع القول إنني بنيت نفسي بنفسي، وإذا كان الحديث متعلق بالأمور المالية فأنا لم أرث أي أموال بل تلقيت العديد من المساعدات".

وأضافت: "أنا لا أرى نفسي بهذه الطريقة، ولكن سعدت كثيرًا بتعريفي بمثل هذا الأسلوب".

اشتهرت كايلي بمشاركتها في البرنامج الواقعي "Keep Up with the Kardashians" والذي نالت بسببه شهرة عالمية واسعة. وقد ظهرت مؤخرًا في فيلم الجريمة والكوميديا "Ocean's Eight" الذي شاركت في بطولته أمام نخبة من نجمات هوليوود، منهن ان هاثاواي، كيت بلانشيت، ساندرا بولوك. وعرض هذا العمل تجاريًا في يونيو من العام الماضي، وحقق إيرادات عالمية تخطت حاجز 200 مليون دولار. ​