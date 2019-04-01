كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2019 09:04 مساءً - وضعت الممثلة ميغان ماركل طفلها الأول من الأمير هاري في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري في بادينغتون منذ قليل.
وإن هذا الجناح هو نفسه الذي وضعت فيه دوقة كامبريدج كايت ميدلتون أطفالها الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
وأقيمت تحية مدفعية من جانب وحدة King’s Troop Royal Horse العسكرية احتفالاً بقدوم المولود.
وسنزودكم بأي معلومات إضافية عن وزن المولود وتفاصيل أخرى فور ورودها.
وتم إخبار الملكة إليزابيث أولًا بولادة الطفل وسيتم في غضون وقت قليل إصدار بيان رسمي عن القصر الملكي ورفعه على كافة المواقع الرسمية، ومن ثم إرساله خلال وقت قصير لكل وسائل الإعلام وكذلك نشره على مواقع التواصل الإجتماعي.
كما يتم في هذه الأثناء وضع إشعار رسمي يفيد بتأكيد الولادة بمدخل قصر باكينغهام، وكتب بالترويسة الخاصة بقصر باكينغهام ووقَّع عليه من جانب الأطباء المتابعين لميغان.
وسيتم الاعلان عن اسم المولود بعد بضعة ايام على الولادة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. الأمير هاري وميغان ماركل يستقبلان مولودهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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