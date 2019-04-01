راغب علامة يمازح الجمهور بـ”كذبة أوّل نيسان” وهذا ما كشفه!

متابعة بتجـــــــــــرد: مازح السوبر ستار راغب علامة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بـ”كذبة أوّل نيسان”.

وفي التفاصيل نشر راغب فيديو تتصدّره صورة جديدة له أرفقها بعنوان أغنيته المنتظرة “صدفة”، فيظهر لمتابعيه وكأنه الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المنتظر، ليتبين لاحقًا أن الموضوع مجرّد مزجة منه للجمهور في اليوم الأوّل من شهر نيسان/أبريل.

والمفاجأة أن راغب كشف في نهاية الفيديو الذي أطلّ به من برلين أن الأغنية سيتم إطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية “صدفة” هي من كلمات وألحان أماني النوري، أمّا موضوعها فيدور حول رجل يلتقي صدفةً بحبيبته القديمة، حيث لم تكن الأمور قد سارت بينهما في السابق كما كانا يرغبان بسبب بعض الظروف التي ستعيد المستمعين إلى أغنية (آسف حبيبتي)، لكن هذه المرّة يكون الوضع مختلفًا حيث أنها لم تعد حبيبة صديقه.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش حتى يومنا هذا نجاح أغنية “ردلي كلماتي” التي طرحها منذ فترة، حيث يحافظ بها على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.