عاصي الحلاني و”أحلى الأوقات” مع وليد توفيق – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور بصورة تجمعه مع الفنان اللبناني وليد توفيق.

وأشارت عاصي الحلاني في تعليقه على الصورة إلى أن أجمل الأوقات تجمعه دائمًا بصيدقه وليد توفيق فكتب: “أحلى الأوقات دائماً مع الأخ والصديق الوفي وليد توفيق وما بيخلص الحكي عن الموسيقى والفن الحقيقي لأن وليد خزن من المعلومات والتاريخ الفني .. وما اجمل الجلسة عندما تكون مع”.

من جهته ردّ وليد توفيق على عاصي الحلاني في تعليق على منشوره فكتب: “صديقي الوفي عاصي نفس الشعور الجلسه معك ممتعه كلها صدق وبيتك مع عائلتك بحس اني مع عيلتي”.

تجدر الإشارة إلى أن الصورة حصدت آلاف علامات الإعجاب ومئات التعليقات التي أثنى فيها روّاد الإنترنت على الصداقة المتينة التي تجمع بين الحلاني وتوفيق.