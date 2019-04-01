دريد لحام ساخراً من قرار ترامب بشأن الجولان: "كاليفورنيا للمكسيك"

سخر الممثل السوري المعروف، دريد لحام، عبر مقطع فيديو حمل عنوان "كاليفورنيا للمكسيك"، من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال دريد لحام، في الفيديو الساخر الذي ظهر فيه مرتدياً قبعة رعاة البقر: "قرارٌ بإهداء ولاية كاليفورنيا للمكسيك، وهذا القرار قيمته مثل قيمة قرار ترامب بإهدائه الجولان لِنتنياهو .. الجولان سورية وراح تبقى سورية".





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وتابع دريد لحام: "ماذا أضاف ترامب بقراره السخيف، ما أضاف شيئاً إلى موضوع وضع الجولان .. الجولان أرض سورية محتلة قَبل قرار ترامب وبعده".





وكان ترامب وقّع، الأسبوع الماضي، إعلاناً يعترف فيه بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، التي ضمَّت هذه المنطقة السورية عام 1981، بعد احتلالها في "حرب 1967".



