مها محمد لمُنتقدي احتضانها "شهاب": تفكيركم قذر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانةُ الكويتيةُ مها محمد عن استيائها الشديد من الانتقادات اللاذعة التي تعرّضت لها فور ظهورها مع مُقلّد المشاهير شهاب، وهو يحضتنها أثناء مزحهما مع بعض، موضحةً أن ما فعلته ليس عيبًا لأنه في عمر ابنها، واصفةً في الوقت ذاته تفكير كلِّ من انتقدتها بـ"التفكير القذر".

وكتبتْ عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "ناس تصطاد بالماي العكرة اللي نفس تفكيرها القذر شهاب حسبة ولدي يناديني ماما عمره 16 سنة حتى ولدي أكبر منه حط إيده على كتفي وسحبني نصور سويتها هليلة حسبي يالله عليكم متى تموتون ونفتك من تفكيركم القذر".

وتابعت: "لوعتو جبودنا وهذي حياتي وأنا حرة فيها وكل من ؤطل بجيبه ويشوف عيبه ولو في شي غلط ما صورته علني الباقي والدور على اللي من تحت لي تحت".

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واختتمت حديثها، قائلةً: "والكلام هذا لحثالة السوشال ميديا لناس معينة عارفة نفسها عدل مالت ما قول إلا حتى مالت غيري يسوون النون ومايعلمون ماتكلمتو عنهم اشوف من الحره اللي بجبودكم والله".

وكانت قد تعرّضت الفنانة الكويتية مها محمد لهجوم كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في مقطع فيديو ومقلّد المشاهير شهاب يحتضنها من الخلف ويقول لها ماماتي، وهي تردُّ عليه ضاحكة سوينا عفسه سوينا ضجه سوينا لويه"، وهو ما اعتبره البعض من متابعيها تجاوزًا كبيرًا لعادات وتقاليد المجتمع الخليجي، مؤكدين أن فرق العمر بينهما ليس مبررًا لكي يتصرّف معها بهذه الطريقة.