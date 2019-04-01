فاروق الفيشاوي يتوسط لمصالحة نجله بزوجته

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: توسط الفنان القدير فاروق الفيشاوي بين نجله أحمد وزوجته ندى الكامل محاولاً احتواء الأزمة التي نشبت بينهما خلال الأيام الماضية. حيث توترت الأجواء بينهما ووصلت لمرحلة إلغاء كل منهما لمتابعة الآخر على "إنستغرام"، فضلاً عن التدوينة التي كتبتها "الكامل" مشيرةً لوقوع الإنفصال.

وحاول الفيشاوي الأب احتواء الأزمة التي نشبت بين الزوجين لكونه على علاقة جيدة للغاية بهما، وطلب منهما إعطاء فرصة لتسوية الخلاف بشكلٍ ودي دون انفصال. خاصة أنهما تزوجا بعد قصة حب لا تزال مستمرة بينهما.

هذا وحذف الفيشاوي الإبن صوراً حديثة له مع زوجته، إلا أنه لا يزال ينفي حدوث الانفصال حتى الآن.

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