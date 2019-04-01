شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. يارا بتضيع الفورمة فى تحدى الشيف بوراك: مين أحسن دلوقتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها وهى تأكل البيتزا التى قامت بتصنيعها، عبر حسابها الشخصى.

ووجهت يارا حديثها للجمهور، "بمناسبة النهار العالمى، حبيت أشارككم وأفرجكم هالشىء الرائع، شغل إيدى، عملتها مخصوص وتعبت فيها كتير، وحرقت كالوريز لإطبخلكم اياها وتشوفوها وتشتهيوا الصورة بس".

وتحدت الفنانة اللبانية، الشيف التركى الشهير "بوراك" الذى اشتهر باضافات الجبن والأكلات الدسمة، قائلة "شو رأيكم، وجبنة مين بتمغط أكتر أنا أو الشيف بوراك؟".

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وأحيت يارا حفلا غنائيا ضخما فى القرية العالمية بدبى، مطلع مارس الماضى، وأسعد جمهورها بغناء باقة من أجمل أغانيها، التى لاقت نجاحا كبيرا فى الوطن العربى، وزادت من جماهيريتها وشهرتها.